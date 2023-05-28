- Erzincan'ın kadim mutfak lezzetleri tanıtıldı

ERZİNCAN - Erzincan'ın asırlardır sofralarında yer alan kadim mutfak lezzetleri sergilenerek vatandaşlara ikram edildi.

Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanının eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği ile "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabı hazırlandı. 21-27 Mayıs Türk Mutfakları Haftası etkinlikleri çerçevesinde Erzincan'a özgü yemekler hazırlanarak protokol üyelerine ve vatandaşlara ikram edildi. Ordu Caddesi Saat Kulesi önünde açık havada düzenlenen etkinlikte, Erzincan'a has sulu ve tandır ekmekli ekşili yemeği, babiko, su böreği, yaprak sarması, tereyağlı lokum, tandır ketesi, kasefe tatlısı, sırın, tulum peyniri sergilenerek davetlilere ikram edildi. Erzincan Valisi Mehmet Makas, Belediye Başkanı Bekir Aksun, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, İl Kültür ve Turizm Müdürü Arda Heb olmak üzere çeşitli kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ve vatandaşlar etkinliğe katıldı.

Erzincan'a özgü 10 çeşit yemek, tatlı ve içeceğin tanıtıldığı etkinlik sonrasında vatandaşlara ve öğrencilere 5 bin porsiyon ikram dağıtıldı. Çevredekilerin yoğun ilgi gösterdiği program ikramların dağıtılmasının ardından son buldu.