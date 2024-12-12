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Erzincan hava durumu | 12 Aralık Erzincan'da hava nasıl? Erzincan günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Erzincan hava durumu | 12 Aralık Erzincan'da hava nasıl? Erzincan günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
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Erzincan'da bugün hava durumu raporları, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. 12 Aralık Erzincan'da hava nasıl olacak sorusuna yanıt olarak, şehrin bazı bölgelerinde kar yağışı bekleniyor.

Erzincan'da bugün hava nasıl olacak sorusu merak edenler için yanıt buluyor. 12 Aralık Erzincan hava durumu tahminlerine göre gün içerisinde sıcaklık değerlerinde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Özellikle Erzincan'da gün boyu etkili olacak hava durumu vatandaşların günlük planlarını şekillendirecek. Peki, 12 Aralık Erzincan'da hava nasıl? Erzincan günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ERZİNCAN HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Erzincan'da bugün (12 Aralık 2024) yer yer sağanak yağışlar beklenmektedir. Gün içerisinde en yüksek sıcaklık 5°C, en düşük sıcaklık ise -2°C civarında olacaktır. Ayrıca, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Erzincan hava durumu | 12 Aralık Erzincan'da hava nasıl? Erzincan günlük ve 5 günlük hava durumu tah

12 Aralık hava durumu tahminleri için tıklayınız.

ERZİNCAN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre, Erzincan'da 5 günlük hava durumu tahmini şöyle;

Erzincan hava durumu | 12 Aralık Erzincan'da hava nasıl? Erzincan günlük ve 5 günlük hava durumu tah

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