Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından gözler fay hattı bölgelerinde yer alan diğer illerimize çevrildi. Prof. Dr. Naci Görür yaptığı açıklamalar ile birlikte Erzincan deprem olacak mı? Sorularını yanıtladı. Peki, Erzincan deprem olacak mı? Erzincan deprem bekleniyor mu, deprem riski var mı?

Erzincan deprem olacak mı? Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler birçok ilde yıkıma ve binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden oldu. Asrın felaketinin ardından bölge beşik gibi sallanırken, gözler ise olası İstanbul depremine ve diğer fay hattının olduğu bölgelere çevrildi. Peki, Erzincan deprem olacak mı? Erzincan deprem bekleniyor mu, deprem riski var mı?

ERZİNCAN DEPREM OLACAK MI?

Prof. Dr. Naci Görür ise katıldığı bir programda, Türkiye'de 7,2 ve 7,4 büyüklüğünde deprem beklenen illeri paylaştı. "Bu çağda bizim canlarımızı toprağa vermememiz gerekiyor." diyen Görür şöyle devam etti: "İstanbul'un haricinde Kahramanmaraş'ı sayıyorduk. Orası gitti. İki bence Yedisu Erzincan-Karlıova arası ve Karlıova-Bingöl Göynük arası. Yani 7,2 ve 7,4 büyüklüğünde bir deprem bekliyoruz. İzmir Körfez'de de büyük bir fay var. İzmir fayı ciddi bir fay ve 7 ve üzerinde bir deprem üretebilir. Nitekim, Körfez alanı 70 kilometre olmasına rağmen 117 kişi hayatını kaybetti. O bölge zayıf zemin. İzmir bölgesinde yaklaşık 12-13 tane aktif fay var."

"2145'TE DE 2245'TE DE DEPREM OLSA AYNI KAYIPLARI VERECEĞİZ"

Deprem konusunda bilinçlenmenin eksik olduğunu söyleyen Görür, "Size her şeyim üstüne yemin ederim kalıbımı basarım biz bu kafayla devam edersek 2145'te de 2245'te de deprem olsa aynı insan ve mal kaybını vereceğiz. O yüzden bilim insanları arasındaki tartışmanın medya önünde yapılması; deprem gibi şu an da Türkiye'nin en büyük ulusal güvenlik tehdidi ile baş etmek zorunda olduğu bir ülkede çok yanlış" ifadelerini kullandı.