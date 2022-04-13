Erzincan deprem mi oldu? Son depremler! Az önce nerede deprem oldu? 13 Nisan 2022 AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Erzincan deprem mi oldu, az önce nerede deprem oldu sorularına yanıt aranıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi 13 Nisan 2022 günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde yaşanan son dakika depremlerini sizler için derledik. İşte, Erzincan deprem son dakika haberleri.

ERZİNCAN DEPREM Mİ OLDU? SON DEPREMLER

Son Depremler verileri araştırılan konular arasında yer alıyor. Sallantı hissedilmesinin ardından veya sosyal medyada deprem olup olmadığı konuşulurken araştırmalar yapılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Erzincan şehrine ait son dakika deprem verisi bulunmamaktadır.

Tarih Ülke Büyüklük İl İlçe Köy Diğer Enlem Boylam Derinlik Tip 13.04.2022 05:59:25 Türkiye 1.3 Malatya Pütürge - - 38.1770 38.6580 7.00 ML 13.04.2022 05:47:47 Türkiye 0.9 Mugla Marmaris - - 36.9900 28.3700 7.00 ML 13.04.2022 05:53:43 Türkiye 1.0 Mugla Marmaris - - 36.9988 28.3641 7.00 ML 13.04.2022 05:38:16 Türkiye 1.2 Isparta Gelendost - - 38.0870 31.1251 7.02 ML 13.04.2022 05:28:17 Türkiye 1.3 Çorum Merkez - - 40.6105 34.9471 6.64 ML 13.04.2022 05:10:55 Türkiye 1.4 Denizli Çivril - - 38.2911 29.9613 6.97 ML 13.04.2022 05:06:23 Türkiye 1.2 Mugla Ula - - 37.0486 28.3741 7.00 ML 13.04.2022 04:44:50 Türkiye 1.1 Isparta Gelendost - - 38.1595 30.9888 7.03 ML 13.04.2022 04:47:55 Türkiye 1.7 - - - Kusadasi Korfezi, 5. 37.7420 27.1408 11.86 ML 13.04.2022 04:02:08 Türkiye 1.4 Antalya Korkuteli - - 37.0263 30.4950 6.69 ML 13.04.2022 03:27:50 Türkiye 1.3 Bursa Mustafakemalpasa - - 39.9480 28.6570 7.01 ML 13.04.2022 03:29:02 Türkiye 1.4 Ardahan Göle - - 40.7058 42.6443 7.00 ML 13.04.2022 03:19:08 Türkiye 1.0 Mugla Ula - - 37.0033 28.3788 7.00 ML 13.04.2022 03:13:28 Türkiye 1.3 Mugla Ula - - 37.0093 28.4176 7.00 ML 13.04.2022 03:50:09 - 1.7 - - - Ege Denizi, 0.43 km. 39.5166 26.0790 17.61 ML 13.04.2022 03:47:58 Türkiye 1.7 Samsun Ladik - - 40.8660 35.9640 20.86 ML 13.04.2022 03:51:00 Türkiye 1.5 Çankiri Orta - - 40.5768 33.0391 7.05 ML 13.04.2022 02:48:22 Türkiye 1.0 Denizli Pamukkale - - 37.8866 29.1406 7.00 ML 13.04.2022 02:34:13 Türkiye 1.4 Mugla Ula - - 37.0173 28.4136 7.01 ML 13.04.2022 02:26:19 Yunanistan 2.3 Thessaloniki - - - 40.6596 22.9433 6.56 ML 13.04.2022 02:29:07 Türkiye 1.3 Mugla Marmaris - - 36.9775 28.3760 7.00 ML 13.04.2022 02:22:24 Türkiye 1.6 - - - Kusadasi Korfezi, 3. 37.8440 27.2020 5.28 ML 13.04.2022 02:11:51 Türkiye 2.1 Gaziantep Nurdagi - - 37.2288 36.9025 7.00 ML 13.04.2022 01:46:07 Türkiye 1.1 Mugla Fethiye - - 36.5450 29.1571 14.54 ML 13.04.2022 00:51:01 Türkiye 1.1 Malatya Pütürge - - 38.1341 38.5995 7.00 ML 13.04.2022 00:45:01 Türkiye 1.1 Mugla Marmaris - - 37.0030 28.3698 7.00 ML 13.04.2022 00:26:06 Türkiye 1.5 Siirt Baykan - - 38.1771 41.8261 6.96 ML 13.04.2022 00:15:13 Türkiye 1.3 Adana Feke - - 37.7906 36.0463 7.00 ML 13.04.2022 00:07:04 - 2.2 - - - Akdeniz, 79.24 km.Pa 35.4820 31.5408 9.94 ML 13.04.2022 00:28:59 Türkiye 1.0 Mugla Ula - - 36.9910 28.4000 7.00 ML 13.04.2022 00:03:10 Türkiye 1.3 Mugla Ula - - 36.9998 28.3838 6.98 ML 13.04.2022 00:22:32 Türkiye 1.3 Çorum Merkez - - 40.4250 34.7068 6.97 ML

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşlar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor. 13 Nisan 2022 tarihinde son depremler listesi haberimizde yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel son dakika deprem haberleri vermeye devam ediyor. AFAD verilerine göre 13 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşen depremler listelenmiştir.

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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