Erzincan deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce nerede deprem oldu?
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Erzincan'da bir deprem meydana geldi mi merak konusu oldu. Depremin şiddeti ve etkilediği bölgeler hakkında detaylı bilgiler araştırılıyor. Peki, Erzincan deprem mi oldu? Az önce nerede deprem oldu? İşte detaylar...
Az önce Erzincan'da deprem meydana geldi mi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Erzincan deprem şiddeti merak konusu oldu. Arama motorlarında Erzincan deprem şiddeti sorgulatılıyor. Peki, Erzincan deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce nerede deprem oldu? Detaylar haberimizde...
ERZİNCAN DEPREM Mİ OLDU?
AFAD verilerine göre meydana gelen son deprem Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana gelmiştir. 20 Kasım saat 03.55'te 3.6 şiddetinde deprem meydana gelmiştir.