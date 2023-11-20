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Erzincan deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce nerede deprem oldu?

Erzincan'da bir deprem meydana geldi mi merak konusu oldu. Depremin şiddeti ve etkilediği bölgeler hakkında detaylı bilgiler araştırılıyor. Peki, Erzincan deprem mi oldu? Az önce nerede deprem oldu? İşte detaylar...