AFAD ve Kandilli verilerine göre Erzincan deprem oldu mu? Sorusu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından araştırılıyor. Meydana gelen sarsıntılar, vatandaşların korku ve paniğe kapılmasına neden olabiliyor. Peki, Erzincan deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Erzincan depremleri! 17 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Erzincan deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Erzincan deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Erzincan deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Erzincan depremleri! 17 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi!

ERZİNCAN DEPREM Mİ OLDU?

Kandili Rasathanesi tarafından sağlanmakta olan bilgilere göre bugün Erzincan 'da gün içerisinde birçok deprem gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

ERZİNCAN SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCEL