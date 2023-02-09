AFAD ve Kandilli verilerine göre Erzincan deprem oldu mu? Sorusu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi Erzincan deprem ve AFAD Erzincan'te deprem şiddeti merak ediliyor. Peki, Erzincan deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Erzincan depremleri! 9 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Erzincan deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Erzincan deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Erzincan deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Erzincan depremleri! 9 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi!

ERZİNCAN DEPREM Mİ OLDU?

Kandili Rasathanesi tarafından sağlanmakta olan bilgilere göre bugün Erzincan'da gün içerisinde birçok deprem gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

ERZİNCAN SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCEL- ANLIK