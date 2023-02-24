Kahramanmaraş'ta gündeme gelen deprem ile birlikte Erzincan deprem bölgesi mi? Sorusu da merak edilmeye başlandı. Birçok kişi Erzincan'da deprem riskinin olup, olmadığını, fay hatlarının güncel durumunu araştırmaya devam ediyor. Peki, Erzincan deprem bölgesi mi? Erzincan'da deprem riski var mı, fay hattı geçiyor mu?

Erzincan deprem bölgesi mi? Sorusu, sarsıntının Erzincan'ın birçok farklı yerinde hissedilmesi ile birlikte, Erzincan'da yaşamakta olan vatandaşlar başta olmak üzere birçok kişi tarafından arama motorlarında sorgulatılıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, birçok ilde hissedildi ve korku, paniğe neden oldu. Peki, Erzincan deprem bölgesi mi? Erzincan'da deprem riski var mı, fay hattı geçiyor mu?

ERZİNCAN DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Konuyla ilgili son dönemlerde depremle ilgili çıkışlarıyla adından söz ettiren Yer Bilimci Prof. Dr. Celal Şengör'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Sosyal medya platformundan "Fay hattı üzerine ev yapılır mı?" başlıklı videoda soruları yanıtlayan Şengör, Erzincan'a özellikle dikkat çekti.

"ERZİNCAN SAKAT BİR YERDE"

Şengör, yaptığı değerlendirmede "Mesela Erzincan. Hatta 1939 depremi olunca İhsan Hoca, 'Bizler o zaman İsmet İnönü'ye söyledik. Şehri taşıyalım dedik' demişti. İnönü de demiş ki, 'Devletimizin şu anki iktisadi gücü bütün şehri taşımaya yetmez.' Çünkü Erzincan bir çöküntü ovasının içinde oturuyor. Dolayısıyla sakat bir yerde" ifadelerini kullandı.

"ZEMİN İYİ İNCELENMELİ"

Açıklamasının devamında uyardığı kent için tavsiyelerde bulunan Şengör, "Şehri taşımak mümkün olmadığına göre zeminin iyi incelenip binalar ona göre yapılmalıdır" dedi.

ERZİNCAN'DA DEPREM RİSKİ VAR MI?

AFAD tarafından hazırlanan deprem risk raporuna göre birinci derece riskli deprem bölgesi arasında yer almakta olan Erzincan'ın yanı sıra, birinci derece deprem riski taşımakta olan diğer iller şunlardır;

İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.