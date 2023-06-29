Erzincan'dan Tunceli'nin Ovacık ilçesine 15 saat süren muhteşem bir gezi gerçekleştirildi. Munzurlardan gerçekleştirilen geziye, yaşam ve doğa fotoğrafçısı Emrah Karakoç rehberlik etti. Doğaseverler, yürüyüş boyunca boz ayı, şamua yaban keçileri, dağ gölleri ve şelaleleri görme fırsatı yakaladı.

Erzincan'dan Tunceli'ye 15 saatlik muhteşem gezi

TUNCELİ Erzincan'dan Tunceli'nin Ovacık ilçesine 15 saat süren muhteşem bir gezi gerçekleştirildi. Munzurlardan gerçekleştirilen geziye, yaşam ve doğa fotoğrafçısı Emrah Karakoç rehberlik etti.

Erzincan'ın Kemah ilçesi Mermerli Köyünden yola çıkan 14 kişilik ekip, Tunceli'nin Ovacık ilçesi Kırkmerdiven şelalesinde gezilerini sonlandırdı. 28 kilometrelik parkuru 15 saatte tamamlayan doğaseverler, yürüyüş boyunca denk geldikleri boz ayı ve şamua yaban keçilerinin yanı sıra dağ gölleri ve şelaleleri de görme fırsatı yakaladı. Karlı zirvelerde zaman zaman mola vererek dinlenen doğaseverler, yorgunluklarını dağ göllerinde yüzerek attı.

Düzenlenen etkinliğe ilişkin bilgi veren yaşam ve doğa fotoğrafçısı Emrah Karakoç, bu tür etkinlikleri yaklaşık 15 yıldır gerçekleştirdiğini söyledi. Karakoç, "Bugün Erzincan'daki gezin ve doktor arkadaşlarımla Munzur yürüyüşü gerçekleştirdik. Bu yürüyüş 28 kilometre ve yaklaşık 15 saat sürdü. Kemah'In Mermerli köyünden başladık ve Ovacık Kırkmerdiven şelalesinde yürüyüşümü sonlandırdık. Yürüyüş esnasında muhteşem bir doğaya, yaban hayatına ve göllere tanıklık ettik. Bu eğlenceli anları da kaydetme fırsatımız oldu. Burada görülmesi gereken muhteşem bir doğa var" dedi.