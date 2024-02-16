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Erzincan'daki maden ocağında toprak kayması olayında 4'üncü gün

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Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan işçilerin kurtarma çalışmaları dördüncü gününde devam ediyor. Maden ocağından alınan toprak numuneleri inceleniyor.

Erzincan'ın İliç ilçesinde toprak kayması meydana gelen maden ocağında arama kurtarma çalışmalarında dördüncü güne girildi.

Erzincan'ın İliç ilçesinde toprak kayması meydana gelen maden ocağı sahasından alınan toprak numuneleri incelenmeye devam ediliyor. İliç ilçesindeki maden ocağında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kayması nedeniyle göçük altında kalan 9 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Ekipler, arama çalışmalarının yanı sıra maden ocağı sahasından aldıkları toprak numunelerinden bazılarını incelemek üzere burada bulunan Mobil Su ve Atıksu Analiz Laboratuvarı'na, bazılarını ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Çevre Referans Laboratuvarı'na götürüyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

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