Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Erzincan'da Otomobil Yüklü Tıra İtfaiye Müdahalesi

Erzincan'da Otomobil Yüklü Tıra İtfaiye Müdahalesi

Otomobil Haberleri

Erzincan'da balataları yanan otomobil yüklü tıra itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını büyümeden kontrol altına aldı.

Erzincan'da balataları yanan otomobil yüklü tıra itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını büyümeden kontrol altına aldı.

Alınan bilgiye göre, Erzincan-Sivas karayolu Heybeli köyü kantarlar mevkiinde otomobil yüklü 06 AK 8283 plakalı tırın Sakaltutan Geçidinde rampadan inerken balatalarının ısınması sonucunda lastikleri yandı. Durum tır şoförü tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, lastikte çıkan yangını tırın yüküne sıçramadan durdurarak balatalara müdahalede bulundu. Tırda çıkan yangın büyümeden söndürülerek soğutma çalışma gerçekleştirildi. Tırda maddi hasar oluştu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil

Erzincan İtfaiye Otomobil Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title