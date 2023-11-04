Erzincan'da Otomobil Kazası: Genç Adam Hayatını Kaybetti
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Erzincan'da saat kulesine çarpan bir genç adam hayatını kaybetti. Kazada sürücü olan Yunus Emre Özdemir'in otomobili kontrolden çıkarak kuleye çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Erzincan'da kullandığı otomobille saat kulesine çarpan genç adam hayatını kaybetti.
Kaza, saat 04. 00 sıralarında Erzincan merkez Demirkent Mahallesi Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Özdemir'in (36) kullandığı 24 AAF 744 plakalı otomobille Menderes Caddesi üzerinde seyir halindeyken kontrolden çıkarak saat kulesine çarptı.
İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yeri ekiplerinin incelemede bulunmalarının ardından Özdemir'in cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. - ERZİNCAN