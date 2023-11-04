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Erzincan'da Otomobil Kazası: Genç Adam Hayatını Kaybetti

Erzincan'da saat kulesine çarpan bir genç adam hayatını kaybetti. Kazada sürücü olan Yunus Emre Özdemir'in otomobili kontrolden çıkarak kuleye çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.