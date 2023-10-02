Erzincan'da otomobil devrildi, 3 kişi yaralandı

Erzincan-Gümüşhane kara yolu Ahmediye Geçidi Kıratın Yokuşu mevkisinde meydana gelen kazada, Miktat Ç'nin kullandığı otomobil devrildi. Kazada sürücü ile birlikte E.Ç. ve Y.Ö.Ç. yaralandı.

Erzincan'da otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Miktat Ç'nin (51) kullandığı 20 DS 176 plakalı otomobil, Erzincan- Gümüşhane kara yolu Ahmediye Geçidi Kıratın Yokuşu mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile E.Ç. (39) ve Y.Ö.Ç. (21), sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.