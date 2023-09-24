Erzincan'da Otomobil Çarpışması: 7 Kişi Yaralandı

Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında, Bahri Ç'nin kullandığı bir otomobil ile Sami T. idaresindeki başka bir otomobil çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmamaktadır.