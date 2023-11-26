Erzincan'da gerçekleşen bir konferansta konuşan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan şehri tedirgin eden bir uyarı geldi. Böylece merak edilmekte olan Erzincan'da deprem olacak mı? Sorusu da yanıt buldu. Peki, Erzincan'da deprem olacak mı? Erzincan'da deprem riski var mı, bekleniyor mu?

Erzincan'da deprem olacak mı? Sorusu, özellikle Kahramanmaraş merkezli depremin ardından birçok vatandaş tarafından merak edilen sorular arasında yer aldı ve internet üzerinde araştırılmaya başlandı. Erzincan'da deprem riski var mı sorusu, meydana gelen depremler ile gündeme gelmişti. Peki, Erzincan'da deprem olacak mı? Erzincan'da deprem riski var mı, bekleniyor mu?

ERZİNCAN'DA DEPREM OLACAK MI?

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde Türk bilim insanı ve yüksek jeofizik mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan tarafından "Deprem Neden Yıkıyor?" konulu konferans gerçekleştirildi. Konferansta Prof. Dr. Ercan, büyük deprem olan bölgelerde aynı büyüklükte depremlerin olabileceğini vurgulayarak, 2035 ile 2045 yılları arasında Erzincan'da büyük bir deprem olabileceğini ifade etti.

Erzincan'daki deprem gece olmuştu ve kış günüydü. Hava eksi 30 dereceydi. Bu havada insanlar donarak ölür. Evlerde sobalar yandığı için yanarak da öldüler. Öte yandan, bir yerde bir deprem olmuş ise gelecekte o yerde aynı büyüklükte bir deprem olacaktır. Diğer bir değimle Erzincan 7.9'u 1939'da gördü ise, Erzincan gelecekte 7.9 büyüklüğünde depremi görecektir. Dolayısıyla bizim Erzincan'da yapılaşma olayımızı sanki 8 büyüklüğünde bir deprem gelecekmiş gibi hazırlamamız gerekiyor. O gün Erzincan küçüktü, şuan daha büyük. Erzincan'da önlem almak için, yarın çok geç olur. Erzincan'da eğer yıkıcı bir deprem erken beklenirse, 2035 ile 2045 yılları arasında bir deprem beklerim. Uzun beklenti içinde ise 2300 yılları civarında deprem olabilir ama 2035 ile 2045 yılları arası daha uygun gözüküyor. Bu arada daha erken deprem olabilir mi? Olabilir. Çünkü, Erzincan'daki davranış niteliği öyle."