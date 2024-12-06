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Erzincan'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 6 Aralık Erzincan'da nerede deprem oldu?

Erzincan'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 6 Aralık Erzincan'da nerede deprem oldu?
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Erzincan'da son dakika deprem mi oldu ve kaç şiddetinde olduğu araştırılıyor. Kandilli Rasathanesine göre, Erzincan'da kaç şiddetinde deprem oldu ve nerede meydana geldiği açıklandı. Son Dakika Erzincan'da deprem kaç şiddetinde olduğu araştırılıyor. Peki, Erzincan'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 6 Aralık Erzincan'da nerede deprem oldu?

Erzincan'da deprem mi oldu ve Erzincan'da kaç şiddetinde deprem oldu merak ediliyor. Son Dakika Erzincan'da meydana deprem kaç şiddetinde olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD deprem verilerine göre Erzincan'da açıklarında kaç şiddetinde deprem oldu gündeme geliyor. Erzincan'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 6 Aralık Erzincan'da nerede deprem oldu? Detaylar haberimizdedir…

ERZİNCAN'DA DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Erzincan Güllüce'de 3.3büyüklüğünde deprem meydana geldi.

5 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı, saat 21.19'da oldu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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