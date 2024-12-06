Erzincan'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 6 Aralık Erzincan'da nerede deprem oldu?

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ERZİNCAN'DA DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Erzincan Güllüce'de 3.3büyüklüğünde deprem meydana geldi.

5 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı, saat 21.19'da oldu.