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Erzincan'da deprem mi oldu? 30 Eylül Cuma Erzincan'da nerede deprem oldu? Erzincan depremi merkez üssü neresi? Son dakika gelişmeleri...

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Erzincan'da deprem mi oldu? 30 Eylül Cuma Erzincan'da nerede deprem oldu? Erzincan depremi merkez üssü neresi? Son dakika gelişmeleri...

AFAD ve Kandilli verilerine göre 30 Eylül Cuma 2022 günü deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Erzincan'da deprem mi oldu? 30 Eylül Cuma Erzincan'da nerede deprem oldu? Erzincan depremi merkez üssü neresi? Son depremler ve son dakika deprem haberleri! Bugün Erzincan'da deprem mi oldu? Bugün deprem oldu mu, nerede oldu? Deprem nerelerde hissedildi?

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Depremde evleri yıkılan vatandaşlar çadırlara yerleşiyorDepremde evleri yıkılan vatandaşlar çadırlara yerleşiyor

Son dakika gelen haberlere göre Erzincan'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından vatandaşlar, Erzincan'da deprem mi oldu? 30 Eylül Cuma Erzincan'da nerede deprem oldu? Erzincan depremi merkez üssü neresi? Deprem Erzincan'da da hissedildi mi? merak etti. İşte detaylar...

ERZİNCAN'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD verilerine göre 30 Eylül Cuma gece saat 00:49 'da Erzincan Tercan'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Erzincan Tercan olarak belirlendi.

Erzincan'da deprem mi oldu? 30 Eylül Cuma Erzincan'da nerede deprem oldu? Erzincan depremi merkez üssü neresi? Son dakika gelişmeleri...

Afad'ın Twitter paylaşımı şöyle:

"Büyüklük : 4.4 (Mw)

Yer : Tercan (Erzincan)

Tarih-Saat : 30.09.2022, 00:49:02 TSİ

Enlem : 39.5843 N

Boylam : 40.5320 E

Derinlik : 7.03 km"

Erzincan'da deprem mi oldu? 30 Eylül Cuma Erzincan'da nerede deprem oldu? Erzincan depremi merkez üssü neresi? Son dakika gelişmeleri...

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DEPREM NEREDE OLDU?

AFAD verilerine göre 30 Eylül Cuma gece saat 00:49 'da Erzincan Tercan'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem civar şehirlerden de hissedildi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Deprem 3. Sayfa Gündem Haberler Son Dakika

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