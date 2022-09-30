Erzincan'da deprem mi oldu? 30 Eylül Cuma Erzincan'da nerede deprem oldu? Erzincan depremi merkez üssü neresi? Son dakika gelişmeleri...

AFAD ve Kandilli verilerine göre 30 Eylül Cuma 2022 günü deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Erzincan'da deprem mi oldu? 30 Eylül Cuma Erzincan'da nerede deprem oldu? Erzincan depremi merkez üssü neresi? Son depremler ve son dakika deprem haberleri! Bugün Erzincan'da deprem mi oldu? Bugün deprem oldu mu, nerede oldu? Deprem nerelerde hissedildi?

Son dakika gelen haberlere göre Erzincan'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından vatandaşlar, Erzincan'da deprem mi oldu? 30 Eylül Cuma Erzincan'da nerede deprem oldu? Erzincan depremi merkez üssü neresi? Deprem Erzincan'da da hissedildi mi? merak etti. İşte detaylar...

ERZİNCAN'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD verilerine göre 30 Eylül Cuma gece saat 00:49 'da Erzincan Tercan'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Erzincan Tercan olarak belirlendi.

Afad'ın Twitter paylaşımı şöyle:

"Büyüklük : 4.4 (Mw)

Yer : Tercan (Erzincan)

Tarih-Saat : 30.09.2022, 00:49:02 TSİ

Enlem : 39.5843 N

Boylam : 40.5320 E

Derinlik : 7.03 km"

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ...

DEPREM NEREDE OLDU?

AFAD verilerine göre 30 Eylül Cuma gece saat 00:49 'da Erzincan Tercan'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem civar şehirlerden de hissedildi.