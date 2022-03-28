Erzincan Belediye Başkanı kim? kaç yaşında, nereli? Bekir Aksun Erzincan Belediyesi hangi partiden?

Erzincan Belediyesinin faaliyetleri ile gündeme gelen hakkında araştırmalar yapılan Erzincan BelediyeBaşkanı Bekir Aksun gündemin en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. Peki, Erzincan Belediye kimdir? Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun hangi partili?

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANI BEKİR AKSUN KİMDİR

1967 yılında Erzincan'da doğan Bekir Aksun, ilk, orta ve lise öğrenimini Erzincan Üzümlü ilçesinde tamamladı. Atatürk Üniversitesi Erzincan Eğitim Yüksek Okulunu 1987 yılında tamamladı. Ardından Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini tamamladı. 1988-2006 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı'nda öğretmenlik yaptıktan sonra 2006 yılında ticarete atıldı. Milliyetçi Hareket Partisinde Erzincan MHP Yönetim Kurulu Üyeliği, Erzincan MHP Basın Danışmanlığı, MHP Erzincan İl Genel Meclis Üyeliği, Erzincan MHP İl Başkan Vekilliği, Erzincan MHP İl Başkanlığı, MHP Üst Kurul Delegeliği, 2018 Genel Seçimlerinde MHP Erzincan Milletvekili Adayı olan ve mevcut olarak MHP Erzincan Belediye Başkanlığı görevini yürüten Aksun evli ve 3 çocuk babasıdır.

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