Erzincan belediye başkanı hangi partiden? Erzincan belediye başkanı kimdir, hangi partiden seçilmiştir?

Erzincan belediye başkanı hangi partiden? Sorusu, gündeme gelen olaylar kapsamında ve yaklaşmakta olan yeni yerel seçimler ile birlikte gündeme geliyor, araştırma konusu oluyor. Yüksek Seçim Kuruluna göre açılan sandıklar sonucunda resmi veriler açıklandı. Peki, Erzincan belediye başkanı hangi partiden? Erzincan belediye başkanı kimdir, hangi partiden seçilmiştir?

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANI HANGİ PARTİDEN?

2019 Erzincan yerel seçim sonuçlarına göre, Erzincan Belediye Başkanlığı için yarışan AK Parti'nin adayı Cemalettin Başsoy %33,00 oy alırken, MHP'nin adayı Bekir Aksun %42,36 oy alarak seçimi kazanmıştır. Dolayısıyla, Erzincan Belediye Başkanı MHP'den seçilmiştir. Ayrıca, Erzincan ili genel meclis sonuçlarına göre, MHP %30,65 oy oranı ile ikinci parti olurken AK Parti %36,32 oy oranı ile birinci parti seçilmiştir. Buna göre Erzincan belediye başkanı MHP'den Bekir Aksun seçilmiştir.

Erzincan Seçim Sonuçları 2019

BEKİR AKSUN KİMDİR?

Bekir Aksun, Yerel Seçim SonuçlarıErzincan | MerkezBekir Aksun BiyografisiBekir Aksun, 1967 yılında Erzincan'ın Uzümlü ilçesinde çiftçi bir ailenin üçüncü çocuğu olarak dünyaya geldi. İlk orta ve lise eğitimini Uzümlü'de lisans eğitimini ise Atatürk Universitesi Eğitim Bilimleri Yüksekokulu ve Anadolu Universitesi İktisat bölümünü bitirerek tamamladı.

Eğitim hayatını tamamladıktan sonra 17 yıl Erzincan'ın çeşitli okullarında öğretmenlik yapan Aksun, 2006 yılında öğretmenlikten ayrılarak ticaret hayatına atıldı. 2007 yılından itibaren aktif siyasi hayatına başlayan Aksun, parti içi çeşitli görevlerde bulunduktan sonra MHP Erzincan İl Genel Meclis Uyeliği, İl Başkanlığı ve 24 Haziran 2018 Genel seçimlerinde milletvekili adayı oldu. Aksun evli ve 3 çocuk babası.