Kahramanmaraş'ta ve 10 ilde yaşanan depremlerin ardından Hatay'ın ilçeleri merak edildi. Depremde etkilenen Erzin ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ve hangi ile bağlı olduğu merak ediliyor. Peki, Erzin nerede? Erzin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Erzin hangi ile bağlı?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Hatay'da da birçok artçı sarsıntı oluştu. Hatay'ın Erzin ilçesi merak edildi. Peki, Erzin nerede? Erzin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Erzin hangi ile bağlı? İşte detaylar haberimizde...

ERZİN NEREDE?

Erzin, Hatay ilinin bir ilçesidir.

Nüfus: 41.700

Yüzölçümü: 415 km²

ERZİN NÜFUSU NEDİR?

Hatay'da yer alan Erzin ilçesinin nüfusu 41.700'dür.

ERZİN HANGİ İLE BAĞLI?

Erzin, Hatay'ın bir ilçesidir.

Osmaniye il merkezine 23, Dörtyol ilçesine 15 ve İskenderun ilçesine 45 km mesafede, E-5 karayolu, Toprakkale-İskenderun demiryolu ve yine Toprakkale-İskenderun TEM otoyolunun kesiştiği istasyondan, 7 km'lik yolu kat ederek ilçe merkezine ulaşılır.

İlçe merkezinin 35.137 olan nüfusu köylerle birlikte toplam 41.700 (2019 yılı genel nüfus sayımına göre) olup, turizmin canlandırdığı yaz aylarında 60.000'i geçer aldığı göçlerle sürekli artar. Sırtı Nur dağlarına dayanıp ayakları Akdeniz'e doğru uzanan ilçenin 415 km² yüzölçümüne karşılık merkezde rakımı 165 metredir.

Ekonomi

İlçenin ekonomisi; tarıma dayalı olup başlıca gelir kaynağı narenciye üretimidir. Tahıl ve sebze yetiştiriciliği ile son zamanlarda hızla artan seracılık sektörü de önemli ekonomik kaynaklarındandır. Ayrıca İskenderun Demir-Çelik Fabrikalarının da ekonomiye etkisi bulunmaktadır. İlçede 2 tane sulama kooperatifi bulunmaktadır.

Yaklaşık 66.000 dekar Narenciye ve 65.000 dekar tahıl ekim alanının bulunduğu ilçede tüm narenciye çeşitleri (Vaşington, greyfurt, mandalina, limon, yafa, valensiye, minola vs.) üretilmektedir. 1973 yılında Ernar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kurulmuştur. Turunçgil çeşitleri; özellikle Satsuma (Rize) Mandalini, Rusya, Avrupa Birliği, İngiltere gibi ülkelere ihraç edilmektedir.

Tarihçe

Erzin'in 1473 Otlukbeli Savaşı'ndan sonra çoğunluğu Akkoyunlulardan oluşan Türkmen Boyları'nın, İssos Ovası'nın kuzeyindeki bir alan olan Karahüyük Yöresi'ne göçleri ve zamanla bazılarının şimdiki Yoncadüzü ve Gökdere arasındaki "Akdam", bazılarının da Erzin in batısındaki "Şeyhin Ocağı" bölgelerine gelerek buraları yurt edinmeleri sonrasında kurulduğu ve adının da Orta Asya da bulunan Tannu (Tanrı) dağları civarındaki (Tannu Ola) Erzin şehrinin isminden geldiği sanılmaktadır. Yalnız Türkmenlerin, Karahüyükten 1695-1700 yıllarında buraya gelmeden önce Selçuklu Hanedanı ve Memluklular zamanında bazı Türk boylarınında (Özerler, Tebüklüler-Tıbıklar, Pındıklar) bölgeye geldikleri tahmin ediliyor. 1903 yılında Mutasarrufluk olan Erzin 1906 yılında Bucak haline dönüştürülmüş, 1939 yılında Adana'dan ayrılarak Hatay iline bağlanmıştır.

Erzin

Hatay'ın en kuzeyinde yer alan Erzin, il merkezine yaklaşık olarak 107 kilometre mesafede bulunmaktadır.

1987 yılında ilçe statüsüne kavuşan bu ilçe, M.Ö. 3000 yılına tarihlenen İssos Antik Kenti'ne ev sahipliği yapmaktadır. Aynı zamanda Erzin İçmeleri, ilçenin en ünlü bölgesidir denebilir. Şifalı olduğu düşünülen bir su ile hizmet veren bu kaplıcalar, çevre illerden de sıklıkla ziyaret edilmektedir.

Tarım ve hayvancılığın dışında Erzin'in ekonomik anlamda en büyük getirisi Erzin İçmeleri'nden sağlanmaktadır.