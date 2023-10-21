Erzin'de otomobil ile motosiklet çarpıştı, sürücü yaralandı

Hatay'ın Erzin ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet ile otomobil çarpıştı ve motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.

Hatay'ın Erzin ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Erzin ilçesine bağlı Yoncadüzü-Gökdere yolunda meydana geldi. İddiaya göre plakası öğrenilemeyen Emre T. idaresindeki motosiklet, Yasin K. idaresindeki otomobil ile çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Emre T.'yi hastaneye kaldırdı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlatırken yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - HATAY