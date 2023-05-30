Eryaman Stadyumu nerede, nasıl gidilir ve Eryaman Stadyumu kapasitesi ne kadar, kaç kişilik olduğu merak ediliyor. Ankaragücü ve Galatasaray, karşı karşıya geleceği Spor Toto Süper Lig maçı, Ankara'da, Eryaman Stadyumu'nda oynanacak. Peki, Eryaman Stadyumu nerede, nasıl gidilir? Eryaman Stadyumu kapasitesi ne kadar, kaç kişilik?

Ankaragücü- Galatasaray maçı Eryaman Stadyumunda oynanacak. Ardından, Eryaman Stadyumu nerede olduğu sıklıkla araştırılıyor. Eryaman Stadyumu nerede, nasıl gidilir ve Eryaman Stadyumu kapasitesi ne kadar, kaç kişilik olduğu merak ediliyor. Eryaman Stadyumu nerede, nasıl gidilir? Eryaman Stadyumu kapasitesi ne kadar, kaç kişilik? Detaylar haberimizdedir…

ERYAMAN STADYUMU NEREDE?

Eryaman Stadyumu, Ankara'nın Etimesgut ilçesine bağlı Eryaman semtinde bulunan futbol stadyumu. 22.000 seyirci kapasitesine sahip stadyum, Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü ile 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği'nin iç saha maçlarına ev sahipliği yapmaktadır. Şehrin merkezinde yer alan 19 Mayıs Stadyumu'nun kullanım dışı kalmasıyla beraber alternatif olarak Eryaman semtinde inşa edilmeye başlandı. Stadyumun temeli 5 Mayıs 2016 tarihinde atıldı. İlk zamanlar 18.000 seyirci kapasiteli olması planlandı ancak daha sonra 22.000'e yükseltildi. Bu nedenle proje revize edildi ve stadyumun açılış tarihi gecikti. 28 Ocak 2019 tarihinde MKE Ankaragücü ile Alanyaspor takımları arasında oynanan Süper Lig karşılaşmasıyla beraber stadyum hizmete girdi.[5] Karşılaşmayı Alanyaspor 2-0 kazanırken, stadyumdaki ilk golü penaltıdan Djalma Campos kaydetti.

ERYAMAN STADYUMU KAPASİTESİ NE KADAR?

Dört kattan oluşan stadyumda, 1.222 kişilik VIP, 658 kişilik loca, 20 kişilik engelli ve refakatçi ve 48 kişilik basın tribünü mevcuttur. Ayrıca 5 bin 80 metrekare ticari alan ve 49 adet loca yer almaktadır. 734 araçlık açık, 38 araçlık kapalı otopark ve 7 otobüs park alanına sahiptir. 22.000 seyirci kapasiteli stadyum, 62 bin 255 metrekarelik alana kuruludur. Hibrit çim zemine sahip olan stadyum, Ankara'da bu sistemin ilk kullanıldığı stadyumdur. Bunun yanında stadyumda çim havalandırma, alttan ısıtma ve sulama sistemi de mevcuttur. Ankara metrosunun 1910 Ankaragücü durağı, stadyumun hemen yanındadır.