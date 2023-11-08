Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiği açıklandı. Peki, Ertuğrul Doğan neden PFDK'ya sevkedildi? Trabzonspor neden PFDK'ya sevkedildi? İşte detaylar…

Ertuğrul Doğan neden PFDK'ya sevkedildi? Trabzonspor neden PFDK'ya sevkedildi?

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz'ın PDFK'ya sevk edildiği belirtildi. Peki, Ertuğrul Doğan neden PFDK'ya sevkedildi? Trabzonspor neden PFDK'ya sevkedildi? İşte detaylar…

ERTUĞRUL DOĞAN NEDEN PFDK'YA SEVKEDİLDİ?

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın 04.11.2023 tarihinde oynanan Fenerbahçe -Trabzonspor Süper Lig müsabakası sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu röportajda yer alan "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca, "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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