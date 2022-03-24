Ertuğrul Doğan kimdir? Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Ertuğrul Doğan kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Yer aldığı pozisyonlarla gündemin merak edilen isimleri arasında yer alan Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

ERTUĞRUL DOĞAN KİMDİR?

Türkiye'nin elektrik üreten firmalarından birinde Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Doğan 1977 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. İlk ve ortaokul öğrenimini memleketinde gördükten sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. 2000 yılında "Doğan Akaryakıt" adı altında madeni yağ ve akaryakıt alanında iş hayatına atıldı.

Gayrimenkul şirketlerinin yönetim kurulu başkanlığı görevini de üstlenen Doğan, 2014 yılında enerji sektörüne adım atan Oltan & Köleoğlu Enerji Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Ertuğrul Doğan önderliğindeki şirket, 2018 yılında Çorum Mecitözü ilçesinde 5 MW, 2020 yılında Afyonkarahisar Çay ilçesinde 27 MW, 2021 yılı Ocak ayında ise Samsun Çarşamba ilçesinde 27 MW Biyokütle Enerji Tesisi Projelerini tamamlamıştır. Karamanda gerçekleştirilen 40 MW Biyokütle Enerji Santrali yatırımı ile toplamda 100 MW ile Türkiye'nin en büyük Biyokütle Enerji Santrali yatırımı yapan firma unvanına kavuşmuştur.

Ertuğrul Doğan, Trabzon Sanayici İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu ve Oltan Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi'dir. Trabzon Ticaret Odası Başkan Yardımcısı görevini başarıyla ifa etmiştir.

8 Nisan 2018'de Trabzonspor Kulübü Başkanlığı'na seçilen Ahmet Ağaoğlu'nun yönetim kurulunda yer alan Doğan, Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı olarak görevini yürütmektedir.

Evli ve 2 çocuk babası olan Doğan başarılı iş hayatına devam etmektedir.

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