Spor gündemin öne çıkan isimleri arasında yer alan Ertuğrul Doğan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ertuğrul Doğan hayatı merak ediliyor. Peki, Ertuğrul Doğan kim?

Ertuğrul Doğan kimdir? Spor gündemin öne çıkan isimleri arasında yer alan Ertuğrul Doğan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ertuğrul Doğan hayatı merak ediliyor. Peki, Ertuğrul Doğan kim? Detaylar...

ERTUĞRUL DOĞAN KİMDİR?

1977 yılında Trabzon'da doğan Sn. Ertuğrul Doğan ilk ve ortaokul öğrenimini memleketinde gördükten sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. 2000 yılında "Doğan Akaryakıt" adı altında madeni yağ ve akaryakıt alanında iş hayatına atıldı. Evli ve iki çocuk babası olan Ertuğrul Doğan, Trabzon Sanayici İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu, Oltan Vakfı Yönetim Kurulu üyesi ve Trabzon Ticaret Odası'nda başkan yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir.