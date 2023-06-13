Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Ertuğrul Doğan hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Ertuğrul Doğan'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Ertuğrul Doğan kimdir? Ertuğrul Doğan kaç yaşında, nereli? Ertuğrul Doğan hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Ertuğrul Doğan hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Ertuğrul Doğan'ın hayatını araştırıyor. Peki, Ertuğrul Doğan kimdir? Ertuğrul Doğan kaç yaşında, nereli? Ertuğrul Doğan hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

ERTUĞRUL DOĞAN KİMDİR?

Ertuğrul Doğan, 1977 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. İlk ve ortaokul öğrenimini memleketinde gördükten sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. 2000 yılında "Doğan Akaryakıt" adı altında madeni yağ ve akaryakıt alanında iş hayatına atıldı.

Gayrimenkul şirketlerinin yönetim kurulu başkanlığı görevini de üstlenen Doğan, 2014 yılında enerji sektörüne adım atan Oltan & Köleoğlu Enerji Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Ertuğrul Doğan önderliğindeki Oltan & Köleoğlu Enerji Şirketi, 2018 yılında Çorum'un Mecitözü ilçesinde 5 MW, 2020 yılında Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde 27 MW, 2021 yılı Ocak ayında ise Samsun'un Çarşamba ilçesinde 27 MW Biyokütle Enerji Tesisi Projelerini tamamladı.

8 Nisan 2018'de Trabzonspor Kulübü Başkanlığı'na seçilen Ahmet Ağaoğlu'nun yönetim kurulunda yer alan Doğan, Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı olarak görevini yürütmektedir.