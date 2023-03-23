Son zamanlarda gündeme gelen olaylar ile birlikte Ertuğrul Doğan kimdir? Sorusu araştırılmaya başlanıyor. Konuya ilişkin olarak Ertuğrul Doğan kaç yaşında, ne iş yapıyor? Sorusu da sıkça araştırılmakta. Peki, Ertuğrul Doğan kimdir? Ertuğrul Doğan kaç yaşında, ne iş yapıyor? Ertuğrul Doğan hayatı ve biyografisi!

Ertuğrul Doğan kimdir? Sorusu, son zamanlarda birçok kişi tarafından merak edilmekte. Trabzonspor'da başkan adayı olan Ertuğrul Doğan'a dair birçok detay araştırma konusu oldu ve arama motorları üzerinde Ertuğrul Doğan kimdir? Sorusu başta olmak üzere birçok detay sorgulatılıyor. Peki, Ertuğrul Doğan kimdir? Ertuğrul Doğan kaç yaşında, ne iş yapıyor? Ertuğrul Doğan hayatı ve biyografisi!

ERTUĞRUL DOĞAN KİMDİR?

Oltan & Köleoğlu Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Doğan 1977 yılında Trabzon'da doğdu. İlk ve ortaokul öğrenimini Trabzon'da tamamladıktan sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. Ertuğrul Doğan, Trabzon Sanayici İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu ve Oltan Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi'dir. Ayrıca Trabzon Ticaret Odası Başkan Yardımcısı görevini ifa etmiştir.

8 Nisan 2018 tarihinde Trabzonspor Kulübü Başkanlığı'na seçilen Ahmet Ağaoğlu'nun yönetim kurulunda yer alan Doğan, Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı olarak görevini yürütmektedir. Ertuğrul Doğan aynı zamanda evli ve 2 çocuk babası olan Doğan başarılı iş hayatına devam etmektedir.