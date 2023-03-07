Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı görevinden istifa etti. Kararın kulüp tarafından resmi olarak açıklanması beklenirken sosyal medya hesabında Trabzonspor başkanlığına aday olduğunu duyuran isim merak edildi. Peki, Ertuğrul Doğan kimdir? Ertuğrul Doğan kaç yaşında, nereli? Ertuğrul Doğan mesleği ne? İşte detaylar...

Seçime gitme kararı alan Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu'nun ardından, teknik direktör Abdullah Avcı da istifa kararı aldı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile dikkatleri üzerine çeken isim Ertuğrul Doğan ise merak edildi. Peki, Ertuğrul Doğan kimdir? Ertuğrul Doğan kaç yaşında, nereli? Ertuğrul Doğan mesleği ne? Detaylar haberimizde.

ERTUĞRUL DOĞAN KİMDİR?

Ertuğrul Doğan, 1977 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. İlk ve ortaokul öğrenimini memleketinde gördükten sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. 2000 yılında "Doğan Akaryakıt" adı altında madeni yağ ve akaryakıt alanında iş hayatına atıldı.

Gayrimenkul şirketlerinin yönetim kurulu başkanlığı görevini de üstlenen Doğan, 2014 yılında enerji sektörüne adım atan Oltan & Köleoğlu Enerji Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Ertuğrul Doğan önderliğindeki Oltan & Köleoğlu Enerji Şirketi, 2018 yılında Çorum'un Mecitözü ilçesinde 5 MW, 2020 yılında Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde 27 MW, 2021 yılı Ocak ayında ise Samsun'un Çarşamba ilçesinde 27 MW Biyokütle Enerji Tesisi Projelerini tamamladı.

8 Nisan 2018'de Trabzonspor Kulübü Başkanlığı'na seçilen Ahmet Ağaoğlu'nun yönetim kurulunda yer alan Doğan, Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı olarak görevini yürütmektedir.