Ertuğrul Çetin kimdir? Osman Ertuğrul Çetin kaç yaşında?

Fenerbahçe, yarın Kadıköy'de Slovacko ile karşı karşıya gelecek. Ancak Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçında sakatlık yaşayan Altay Bayındır'ın yerine ilk 11'de genç kaleci Ertuğrul Çetin görev yapacak. Peki, Ertuğrul Çetin kimdir? Ertuğrul Çetin kaç yaşında? İşte, detaylar…

ERTUĞRUL ÇETİN KİMDİR?

Doğum tarihi: 21 Nisan 2003

(19yaşında)

İstanbul

Boy: 1,92 m

Osman Ertuğrul Çetin, (d. 21 Nisan 2003), kaleci mevkiinde görev yapan Türk milli futbolcudur. Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de forma giymektedir.