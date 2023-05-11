Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İnce, adaylıktan çekildiğini açıkladı. Bu kararın ardından ünlü spor spikeri Ertem Şener'den sosyal medyada tartışma yaratan bir paylaşım geldi. Peki, Ertem Şener ne dedi, Muharrem İnce paylaşımı ne?

Ünlü spor spikeri Ertem Şener, cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilen Muharrem İnce'nin durumunu takipçilerine sordu. Şener, "Yurt dışında Muharrem İnce beyefendiye atılan oylar ne olacak?" dedi. Takipçileri, Ertem Şener'den siyasi tartışması başlatmamasını istedi. Ertem Şener ne dedi, Muharrem İnce paylaşımı ne?

ERTEM ŞENER NE DEDİ?

Ertem Şener sosyal medya hesabından, "Yurt dışında Muharrem İnce beyefendiye atılan oylar ne olacak?" paylaşımı yaptı. Kısa sürede çok sayıda etkileşim alan bu paylaşımın altında tepki yorumları görüldü. Futbolseverler, Şener'den siyasi tartışma başlatmamasını istedi.