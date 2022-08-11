Ertem Şener, sosyal medya hesabı üzerinden açtığı yayında Galatasaray ile ilgili sarfettiği sözlerle dikkat çektiği, Ahmet Çakar'ın da konuk olduğu yayın sonrası sporseverler Ertem Şener Galatasaray'a ne dedi, merak etti. Peki, Ertem Şener Galatasaray'a ne dedi?

Ünlü spiker Ertem Şener sosyal medya hesabından Ahmet Çakar ile beraber ayın yaptı. Ünlü sunucunun yayından kullandığı ifadeler Galatasaray taraftarlarının dikkatimi çekerken Ertem Şener Galatasaray'a ne dedi, merak edildi.

ERTEM ŞENER GALATASARAY'A NE DEDİ?

Ertem Şener " Beyaz TV'nin akreditasyon iptal edilecekmiş diye bir şey yazıyorlar. Hadi etsinler, hadi, hadi etsinler hocam." dedi. Sözlerine devam eden Şener "Yok, tehdit değil, tehdit falan değil" diyerek sözlerine devam etti.