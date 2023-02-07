Ertelenen maçlar ne zaman oynanacak? Süper lig ve TFF 1 lig maçları ne zaman oynanacak?

Kahramanmaraş depremi sonrası ülkede milli yas ilan edilirken, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, spor organizasyonlarının durdurulduğunu açıklamıştı. Bu noktada Futbolseverler süper lig maçlarının ne zaman oynanacağını merak ediyordu. Konuyla ilgili TFF'den açıklama geldi. Bunun ardından Süper ligde ertelenen maçların ve Ligdeki oynanacak müsabakaların oynanacağı tarih belli oldu. Peki, ertelenen maçlar ne zaman oynanacak? Süper lig maçları ne zaman oynanacak? İşte merak edilenler...

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu dün yaptığı açıklamada Türkiye'deki tüm ulusal spor organizasyonlarının kinci bir açıklamaya kadar durdurulduğunu duyurmuştu. Konuya ilişkin bir açıklamada Türkiye Futbol Federasyonundan geldi. Futbolseverler ise yapılan peş peşe bu açıklamaların ardından Süper ligde ertelenen müsabakalar ne zaman oynanacağını araştırmaya başladılar. Peki, Ligde ertelenen maçlar ne zaman oynanacak? Süper lig ve TFF 1 ligde bu hafta maç oynanacak mı? Detaylar haberimizde...

ERTELENEN MAÇLAR NE ZAMAN OYNANCAK?

TFF tarafından yapılan açıklamaya göre ertelenen maçlar şu tariflerde oynaacak.TFF den yapılan açıklama şu şekilde:"10-11-12-13 Şubat tarihlerinde Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de oynanması gereken tüm profesyonel müsabakalar 17-18-19-20 Şubat tarihlerinde oynanacaktır. "ifadeleri kullanıldı.

SÜPER LİG VE TFF 1 LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN OYNANCAK?

6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle Cumhurbaşkanlığı kararıyla yedi gün süreyle milli yas ilan edilmiştir. Söz konusu depremler sonucu ne yazık ki büyük can kayıpları yaşadık. Birçok yaralımız ve hala enkaz altında kurtarılmayı bekleyen birçok vatandaşımız mevcut.

Bu sebeplerle, tüm ülkemizi derin bir üzüntüye boğan bu deprem felaketinin ardından 07.02.2023 ve 12.02.2023 tarihleri arasında oynanması planlanan tüm profesyonel ve amatör müsabakalar Federasyonumuz tarafından ertelenmiştir.10-11-12-13 Şubat tarihlerinde Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de oynanması gereken tüm profesyonel müsabakalar 17-18-19-20 Şubat tarihlerinde oynanacaktır. Sonraki haftalar buna göre planlanacaktır. İfadelerine yer verildi.