TFF tarafından alınana karara göre Avrupa kupalarında yer alan takımların maçlarının ertelenmesine karar verilmişti. Karara göre; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un bu hafta oynayacağı maçlar ertelendi. Peki, Ertelenen maçlar ne zaman oynanacak? Süper Lig'de ertelenen maçlar hangi tarihe alındı, hangi tarihte oynanacak?

Ertelenen maçlar ne zaman oynanacak? Sorusu, birçok farklı takımın maçının ertelenmesi sebebiyle sporseverler tarafından merak ediliyor. Galatasaray ligde bu hafta İstanbulspor ile deplasmanda, Fenerbahçe sahasında Başakşehir ile, Beşiktaş ise deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecekti. Peki, Ertelenen maçlar ne zaman oynanacak? Süper Lig'de ertelenen maçlar hangi tarihe alındı, hangi tarihte oynanacak?

ERTELENEN MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

İstanbulspor-Galatasaray, Fenerbahçe-RAMS Başakşehir FK ve Yukatel Adana Demirspor-Beşiktaş karşılaşmaları TFF tarafından daha sonra açıklanacak olan ileri bir tarihe ertelenmiştir. Karşılaşmaların ne zaman gerçekleştirileceğine dair bir açıklama gerçekleştirilmedi. Bu nedenle ertelenen maçların ne zaman oynanacağı bilinmiyor.