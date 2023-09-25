Ertelenen maçlar ne zaman oynanacak? Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray'ın ertelenen maçlarına ne zaman?

Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi Avrupa Kupaları'nda boy gösteren takımların, Trendyol Süper Lig'deki 3. hafta maçları daha önce ertelenmişti. Şimdi futbolseverler, bu ertelenen maçların yeni tarihlerini merak ediyorlar. Peki, Ertelenen maçlar ne zaman oynanacak? Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray'ın ertelenen maçlarına ne zaman?