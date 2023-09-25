Ertelenen maçlar ne zaman oynanacak? Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray'ın ertelenen maçlarına ne zaman?
Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi Avrupa Kupaları'nda boy gösteren takımların, Trendyol Süper Lig'deki 3. hafta maçları daha önce ertelenmişti. Şimdi futbolseverler, bu ertelenen maçların yeni tarihlerini merak ediyorlar. Peki, Ertelenen maçlar ne zaman oynanacak? Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray'ın ertelenen maçlarına ne zaman?
Avrupa Kupaları'nda mücadele eden temsilcilerimiz, yoğun maç programları nedeniyle Süper Lig'deki müsabakaları ileri bir tarihe ertelemişlerdi. Peki ama Ertelenen maçlar ne zaman oynanacak? Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray'ın ertelenen maçlarına ne zaman? İşte detaylar…
ERTELENEN MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?
İşte Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak maçların yeni tarihleri:
- 26 Eylül 2023, Salı: İstanbulspor - Galatasaray (Saat: 20:30)
- 27 Eylül 2023, Çarşamba: Adana Demirspor - Beşiktaş (Saat: 20:00)
- 28 Eylül 2023, Perşembe: Fenerbahçe - Başakşehir (Saat: 20:00)
Bu yeni tarihler, futbolseverlerin takip edeceği heyecanlı maçların oynanacağı günleri işaret ediyor.