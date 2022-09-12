Kamuda memur olmak isteyen binlerce ortaöğretim mezunu aday başvurularının ne zaman alınacağını ve nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, Ertelenen KPSS ne zaman?

Ertelenen KPSS ne zaman? Kamuda memur olmak isteyen binlerce ortaöğretim mezunu aday başvurularının ne zaman alınacağını ve nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, Ertelenen KPSS ne zaman? İşte detaylar...

ERTELENEN KPSS NE ZAMAN?

2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS Ortaöğretim), 06 Kasım 2022 tarihinde uygulanacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 27 Kasım 2022 tarihinde yapılacaktır.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2022 KPSS Ortaöğretim başvuru tarihleri, ÖSYM tarafından yayımlanan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) takvimi ile netlik kazandı.

Takvime göre KPSS Ortaöğretim (lise) başvuruları, 1 Eylül 2022 Perşembe günü başlayacak ve 13 Eylül 2022 tarihinde sona erecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

ÖSYM tarafından yapılacak duyuru ile beraber söz konusu sınava katılacak olan adaylar, 2022 KPSS ortaöğretim başvuru işlemlerini https://ais.osym.gov.tr/ internet adresinden yapacak. Adayların sınav ücretini kılavuzda belirtilen bankalara yatırmaları gerekecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimine göre 2022 KPSS Ortaöğretim sınavı 6 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak.