ERTELEME MAÇLARI NE ZAMAN? Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ertelenen maçları ne zaman oynanacak?

TFF tarafından alınana karara göre Avrupa kupalarında yer alan takımların maçlarının ertelenmesine karar verilmişti. Karara göre; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un bu hafta oynayacağı maçlar ertelendi. Peki, Erteleme maçları ne zaman? Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ertelenen maçları ne zaman oynanacak? İşte detaylar…

Erteleme maçları ne zaman? Sorusu, birçok farklı takımın maçının ertelenmesi sebebiyle sporseverler tarafından merak ediliyor. Galatasaray ligde bu hafta İstanbulspor ile deplasmanda, Fenerbahçe sahasında Başakşehir ile, Beşiktaş ise deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecekti. Peki, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ertelenen maçları ne zaman oynanacak? Süper Lig'de ertelenen maçlar hangi tarihe alındı, hangi tarihte oynanacak? İşte detaylar…

ERTELEME MAÇLARI NE ZAMAN?

İstanbulspor-Galatasaray, Fenerbahçe-RAMS Başakşehir FK ve Yukatel Adana Demirspor-Beşiktaş karşılaşmaları TFF tarafından daha sonra açıklanacak olan ileri bir tarihe ertelenmiştir. Karşılaşmaların ne zaman gerçekleştirileceğine dair bir açıklama gerçekleştirilmedi. Bu nedenle ertelenen maçların ne zaman oynanacağı bilinmiyor.

HANGİ MAÇLAR ERTELENDİ?

3. HAFTA ERTELEME MAÇLARININ TARİHLERİ

26 Eylül Salı

20.30 İstanbulspor - Galatasaray

27 Eylül Çarşamba

20.00 Adana Demirspor - Beşiktaş

28 Eylül Perşembe

20.00 Fenerbahçe - Başakşehir