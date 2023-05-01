Ertan Saban kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi dizilerde rol aldı? Ertan Saban'ın hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Ertan Saban geliyor. Peki, Ertan Saban kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi, hangi dizilerde oynadı? İşte detaylar...

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin başarılı oyuncusu Ertan Saban'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak edildi. Peki, Ertan Saban kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ertan Saban'ın hayatı ve biyografisi nedir? İşte ayrıntılar...

ERTAN SABAN KİMDİR?

Ertan Saban (d. 4 Aralık 1977, Üsküp), Makedon oyuncudur.

Hayatı

Makedonya Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Uzun yıllar kardeşi Erman Saban ve Luran Ahmeti ile birlikte Makedonya Türk Tiyatrosu'nda çeşitli oyunlarda sahneye çıktı. Türkiye'ye gelerek oyunculuğa başladı. Sultan Makamı, Sağır Oda, Savcının Karısı, Elveda Rumeli, Sakarya Fırat, Kurtlar Vadisi Pusu, Mutlu Ol Yeter adlı dizilerde ve Gölgesizler, Başka Semtin Çocukları ve Limonata adlı sinema filmlerinde rol aldı. Günümüzde ise, Show TV'de yayımlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi adlı dizide rol almaktadır. Saban, 3 Haziran 2016 günü oyuncu Ebru Özkan'la evlendi.

2007 yılında Malt grubunun Deprem adlı şarkısının klibinde Demet Evgar ile beraber oynamıştır.

Filmografisi

Televizyon

2001: Vo svetot na bajkite

2003: Sultan Makamı - Palyaço Refik

2004: Azize

2005: Savcının Karısı - Dursun

2006: Sağır Oda - Nogay

2007: Elveda Rumeli - Aleks

2010: Kılıç Günü

2011: Karakol - Reşat

2011: Bir Kadın Tanıdım - Umut Çelebi

2012: Sakarya Fırat - Teo

2013: Görüş Günü Kadınları

2014: Hatasız Kul Olmaz - Ferit Has

2015: Mutlu Ol Yeter - Babür

2015: Büyük Sürgün Kafkasya

2015-2016: Kurtlar Vadisi Pusu - Gölge

2018: Mehmed: Bir Cihan Fatihi - Konstantinos

2019: Avlu - Oğuz Okan

2020: Gel Dese Aşk - Barlas

2022: Son Nefesime Kadar - Vedat

2022-günümüz: Gelsin Hayat Bildiği Gibi - Sadi Payaslı

Sinema

2003: Kako los son

2004: Kako ubiv svetec

2005: Kontakt - Şampiyon (Ertan Saban)

2006: The Net

2008: Gölgesizler

2008: Başka Semtin Çocukları

2010: Hayde Bre

2012: Balkan Is Not Dead - Mustafa Kemal Atatürk

2013: Benimle Oynar mısın?

2015: Limonata

2019: Çiçero

2020: Acı Kiraz

2023: Kadınlara Mahsus

İnternet

2021: Şeref Bey - Luran

2022: Yakamoz S-245 - Umut Sancaklı

Yakında: Akif

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