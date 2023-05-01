Ertan Saban kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi dizilerde rol aldı? Ertan Saban'ın hayatı ve biyografisi!
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Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Ertan Saban geliyor. Peki, Ertan Saban kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi, hangi dizilerde oynadı? İşte detaylar...
Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin başarılı oyuncusu Ertan Saban'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak edildi. Peki, Ertan Saban kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ertan Saban'ın hayatı ve biyografisi nedir? İşte ayrıntılar...
ERTAN SABAN KİMDİR?
Ertan Saban (d. 4 Aralık 1977, Üsküp), Makedon oyuncudur.
Hayatı
Makedonya Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Uzun yıllar kardeşi Erman Saban ve Luran Ahmeti ile birlikte Makedonya Türk Tiyatrosu'nda çeşitli oyunlarda sahneye çıktı. Türkiye'ye gelerek oyunculuğa başladı. Sultan Makamı, Sağır Oda, Savcının Karısı, Elveda Rumeli, Sakarya Fırat, Kurtlar Vadisi Pusu, Mutlu Ol Yeter adlı dizilerde ve Gölgesizler, Başka Semtin Çocukları ve Limonata adlı sinema filmlerinde rol aldı. Günümüzde ise, Show TV'de yayımlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi adlı dizide rol almaktadır. Saban, 3 Haziran 2016 günü oyuncu Ebru Özkan'la evlendi.
2007 yılında Malt grubunun Deprem adlı şarkısının klibinde Demet Evgar ile beraber oynamıştır.
Filmografisi
Televizyon
- 2001: Vo svetot na bajkite
- 2003: Sultan Makamı - Palyaço Refik
- 2004: Azize
- 2005: Savcının Karısı - Dursun
- 2006: Sağır Oda - Nogay
- 2007: Elveda Rumeli - Aleks
- 2010: Kılıç Günü
- 2011: Karakol - Reşat
- 2011: Bir Kadın Tanıdım - Umut Çelebi
- 2012: Sakarya Fırat - Teo
- 2013: Görüş Günü Kadınları
- 2014: Hatasız Kul Olmaz - Ferit Has
- 2015: Mutlu Ol Yeter - Babür
- 2015: Büyük Sürgün Kafkasya
- 2015-2016: Kurtlar Vadisi Pusu - Gölge
- 2018: Mehmed: Bir Cihan Fatihi - Konstantinos
- 2019: Avlu - Oğuz Okan
- 2020: Gel Dese Aşk - Barlas
- 2022: Son Nefesime Kadar - Vedat
- 2022-günümüz: Gelsin Hayat Bildiği Gibi - Sadi Payaslı
Sinema
- 2003: Kako los son
- 2004: Kako ubiv svetec
- 2005: Kontakt - Şampiyon (Ertan Saban)
- 2006: The Net
- 2008: Gölgesizler
- 2008: Başka Semtin Çocukları
- 2010: Hayde Bre
- 2012: Balkan Is Not Dead - Mustafa Kemal Atatürk
- 2013: Benimle Oynar mısın?
- 2015: Limonata
- 2019: Çiçero
- 2020: Acı Kiraz
- 2023: Kadınlara Mahsus
İnternet
- 2021: Şeref Bey - Luran
- 2022: Yakamoz S-245 - Umut Sancaklı
- Yakında: Akif
Ödülleri
- 2008: "Başka Semtin Çocukları" filmiyle 4. Kaunos Altın Aslan Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü almıştır.