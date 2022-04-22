Başarılı oyuncu Ertan Saban kimdir sorusu gündeme geliyor. Ertan Saban birçok dizide rol almıştır. Elveda Rumeli ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi projelerde oynamıştır. Ertan Saban kaç yaşında ve nereli sevenleri tarafından merak ediliyor. Ertan Saban kimdir? Ertan Saban kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizdedir….

ERTAN SABAN KİMDİR?

Ertan Saban (d. 4 Aralık 1977, Üsküp), Makedonyalı Türk oyuncu. Makedonya Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Uzun yıllar kardeşi Erman Saban ve Luran Ahmeti ile birlikte Makedonya Türk Tiyatrosu'nda çeşitli oyunlarda sahneye çıktı. Türkiye'ye gelerek oyunculuğa başladı. Sultan Makamı, Sağır Oda, Savcının Karısı, Elveda Rumeli, Sakarya Fırat, Kurtlar Vadisi Pusu adlı dizilerde ve Gölgesizler, Başka Semtin Çocukları ve Limonata adlı sinema filmlerinde rol aldı. En son Ali Atay'la beraber Mutlu Ol Yeter adlı dizide rol almaktaydı. Saban, 3 Haziran 2016 günü oyuncu Ebru Özkan'la evlendi. 2007 yılında Malt grubunun Deprem adlı şarkısının klibinde Demet Evgar ile beraber oynamıştır.

ROL ALDIĞI PROJELER

Televizyon

Sultan Makamı (2003)

Azize (2004)

Savcının Karısı (2005)

Sağır Oda (2006-2007)

Elveda Rumeli (2007-2008)

Kılıç Günü (2010)

Karakol (2011)

Bir Kadın Tanıdım (2011-2012)

Sakarya Fırat (2012-2013)

Görüş Günü Kadınları (2013)

Hatasız Kul Olmaz (2014-2015)

Mutlu Ol Yeter (2015)

Kurtlar Vadisi Pusu (2015-2016)

Mehmed: Bir Cihan Fatihi (2018)

Avlu (2019)

Gel Dese Aşk (2020)

Şeref Bey (2021)

Yakamoz S-245 (2021)

Son Nefesime Kadar (2022)

Sinema

Kako los son (2003)

Kako ubiv svetec (2004)

Kontakt (2005)

The Net (2006)

Gölgesizler (2008)

Başka Semtin Çocukları (2008)

Hayde Bre (2010)

Balkan Is Not Dead (2012)

Benimle Oynar mısın? (2013)

Limonata (2015)

Çiçero (2019)

Acı Kiraz (2020)

ÖDÜLLER

"Başka Semtin Çocukları (2008)" filmiyle 4. Kaunos Altın Aslan Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü almıştır.

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