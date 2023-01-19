Ertan Saban kimdir? Ertan Saban hayatı ve biyografisi! Ertan Saban kaç yaşında, nereli?

Açıklamaları ile magazin gündeminden yer alan Ertan Saban, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Ertan Saban hakkında merak edilenler. Ertan Saban hayatı ve biyografisi. Ertan Saban kimdir?

Sanat gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Ertan Saban merak konusu oldu. İşte Ertan Saban hakkında merak edilen Ertan Saban kimdir, Ertan Saban hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ERTAN SABAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 4 Aralık 1977

(45 yaşında)

Üsküp, Kuzey Makedonya

Boy: 1,92 m

Makedonya Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Uzun yıllar kardeşi Erman Saban ve Luran Ahmeti ile birlikte Makedonya Türk Tiyatrosu'nda çeşitli oyunlarda sahneye çıktı. Türkiye'ye gelerek oyunculuğa başladı. Sultan Makamı, Sağır Oda, Savcının Karısı, Elveda Rumeli, Sakarya Fırat, Kurtlar Vadisi Pusu, Mutlu Ol Yeter adlı dizilerde ve Gölgesizler, Başka Semtin Çocukları ve Limonata adlı sinema filmlerinde rol aldı. Günümüzde ise, Show TV'de yayımlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi adlı dizide rol almaktadır. Saban, 3 Haziran 2016 günü oyuncu Ebru Özkan'la evlendi.

2007 yılında Malt grubunun Deprem adlı şarkısının klibinde Demet Evgar ile beraber oynamıştır.