Ertan Balaban kimdir? Ertan Balaban kaç yaşında ve nereli? Ertan Balaban, İsmail Balaban'ın kardeşi mi?

Son zamanlarda Survivor programıyla adını duyuran İsmail Balaban'ın kardeşleri de kendisi gibi yağlı güreş gibi dövüş sporlarıyla ilgileniyor. Survivor İsmail Balaban'ın ikiz kardeşi Turan Balaban da kendisi gibi güreşçidir. Turan Balaban, İsmail Balaban ve Ertan Balaban kardeşlerin üçü de dövüşle ilgilenirken, Ertan Balaban tercihini yağlı güreş değil, Jiu-Jitsu, karate ve kick-box gibi dövüşlerden yana yapmıştır. Ayrıca, Balaban sosyal medyada da aktif olarak yer almakta, YouTube içerikleri üretmektedir.

ERTAN BALABAN KİMDİR?

Ertan Balaban 1983 yılında doğmuştur ve 38 yaşındadır. Evli ve bir çocuk babası olan Ertan Balaban, İsmail Balaban ve Turan Balaban'ın abisidir. Aslen Antalyalıdır. Üniversite eğitimini Amerika'nın Indiana eyaletinde tamamlamıştır. Karate ile dövüşe başlayan Balaban, Shorin-Ryu Karate şampiyonalarında 3 kere eyalet şampiyonu olmuştur. Daha sonra kick-box öğrenmeye başlamıl ve ilk turnuvası olan King of the Ring'de orta sıklette şampiyon olmuştur. Midwest MMA Challange, Warriors Quest Extreme Fighting, Danger Zone, Total Fight Challange ve Brawl Till You Crawl turnuvalarında 5 adet MMA maçına çıkıp 5 galibiyet almıştır.

Ertan Balan Türkiye'ye 2007 yılında dönmüş ve kendi MMA İstanbul takımını kurmuştur.2008 yılında Brasa takımına katılmış ve ilk katıldığı Brazilian Jiu-Jitsu turnuvası olan Brezilya'nın en önemli yerel turnuvalarından biri olan Brazilian Nationals'ta bronz madalya almıştır.

2010 yılında Equipe Corvos takımını kurmuş, 2010 yılı sonunda Slovenya'da katıldığı WFC 12 turnuvasında rakibini ilk roundda rear naked choke ile submit ederek 6.maçında 6.galibiyetini kazanmıştır.

Haberler.com - Gündem