Ersoy Şahin kimdir? Yeniden Refah Partisi Mersin - Silifke Belediye Başkan adayı Ersoy Şahin kaç yaşında, nereli?
Ersoy Şahin kimdir? Yeniden Refah Partisi Mersin- Silifke Belediye Başkan adayı Ersoy Şahin kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Mersin -Silifke Belediye Başkan adayı olan Ersoy Şahin hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Ersoy Şahin'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Ersoy Şahin kimdir? Yeniden Refah Partisi Mersin - Silifke Belediye Başkan adayı Ersoy Şahin kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
ERSOY ŞAHİN KİMDİR?
Ersoy Şahin, Yeniden Refah Partisi Mersin - Silifke Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Mersin - Silifke Belediye Başkan adayı Ersoy Şahin esnaftır ve ortaokul/lise mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.