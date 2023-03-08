Ersin Tatar kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın hayatı ve biyografisi!

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar gündemde yer alan isimlerin başında geliyor. Peki, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kimdir, aslen nereli, mesleği ne, ne mezunu, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi, kaç çocuğu var? Ersin Tatar'ın hayatı, kariyeri ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar geliyor. Peki, Ersin Tatar kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ersin Tatar'ın eşi kimdir? Ersin Tatar'ın çocukları kimdir? İşte detaylar...

ERSİN TATAR KİMDİR?

Ersin Tatar (d. 7 Eylül 1960; Lefkoşa), Kıbrıslı Türk iktisatçı, siyasetçi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı. 2018-2020 yılları arasında Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanlığı görevini yürütmüştür. Bundan önce 2009-2013 yılları arasında Maliye Bakanı olarak görev aldı. 2019-2020 yılları arasında Tatar Hükûmeti'nin başı olarak Başbakanlık görevini yaptı. 2020 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti cumhurbaşkanlığı seçimine Ulusal Birlik Partisinin adayı olarak katılmış ve 18 Ekim 2020 tarihinde yapılan ikinci tur seçiminde Cumhurbaşkanı seçilmiştir.

İlk yılları ve eğitimi

Ersin Tatar, 7 Eylül 1960'ta Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa'da doğdu. Babası muhasip ve siyasetçi Rüstem Tatar, annesi ev hanımı Canev Tatar'dır. Köşklüçiftlik İlkokulu'ndan mezun olduktan sonra 1971-1974 yıllarında İngiliz Okulu'nda eğitim gördü. 1974 Kıbrıs Harekâtı sonrasında, okulunun güneyde kalmasıyla birlikte eğitimine yatılı olarak İngiltere'de, Londra'daki Forest School'da devam etti. Liseyi de 1979'da burada tamamladı. 1982'de Cambridge Üniversitesinden iktisat alanından mezun oldu.

Kariyeri

İlk olarak 1982-86 yılları arasında Price Waterhouse şirketinin İngiltere'deki Merkez Ofisi'nde çalıştı. Burada hesap uzmanlığı eğitimi aldı ve mali müşavir oldu.

Daha sonra Asil Nadir'e ait PollyPeck firmasında 1986-1990 yılları arasında Finansman Müdürü olarak görev aldı. Asil Nadir'in basın işlerine girmesiyle birlikte 1990'da Türkiye'deki Show TV ve Cine5 kanallarının kurucu genel müdürlüğünü yaptı. 1991-92 yıllarında Ankara'daki FMC-Nurol Savunma Sanayi A.Ş.'de Finansman Müdürü olarak çalıştı. 1992-2001 yılları arasında İstanbul'da Show TV'de Genel Koordinatörlük görevinde bulundu. 1996'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilk özel televizyon kanalı olan Kanal T'yi kurdu ve kanalın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi.

1990'larda Doğan Harman ve Hüseyin Macit Yusuf ile Kıbrıslı dergisini yayımladı. Ardından Özer Hatay'la birlikte Kıbrısım dergisini çıkardı. 2001-2003 yılları arasında Yenicami Ağdelen Kulübü'nün başkanlığı yaptı. 2000'li yıllarda Halkın Sesi gazetesinde haftalık olarak "Uzman Görüş" köşesinde makaleleri yayımlandı. Aile şirketi olarak Tatar&Co Bağımsız Dış Denetim firmasında şirketin ortağı olarak yer aldı.

Siyasi kariyeri

5 Mayıs 2009 tarihinde KKTC Maliye Bakanlığı görevine başladı. Bu dönemde ayrıca UBP Genel Sekreter Yardımcılığı görevini de yürüttü. 2013 yılında, hükûmetin güvenoyu alamaması ile Tatar'ın kabinedeki görevi de son buldu.

27 Ekim 2018 tarihinde yapılan UBP Kurultayı'nda 2592 oy alarak birinci oldu ve 2005 oy olarak ikinci olan mevcut Genel Başkan Hüseyin Özgürgün ile birlikte ikinci tura kaldı. 31 Ekim 2018 tarihinde UBP Kurultay Divan Kurulu tarafından, ikinci tur seçimi yapılmaksızın Genel Başkan olarak seçildiği ilan edildi.

Tufan Erhürman'ın başbakanlığını yaptığı CTP-HP-TDP-DP koalisyon hükûmetinin istifasının ardından 14 Mayıs 2019 tarihinde UBP Genel Başkanı olarak hükûmeti kurmakla görevlendirildi. 22 Mayıs 2019 tarihinde UBP-HP koalisyon hükûmetinin kurulmasıyla KKTC Başbakanı oldu.

Cumhurbaşkanlığı (2020-günümüz)

2020 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti cumhurbaşkanlığı seçiminde Ulusal Birlik Partisi'nden cumhurbaşkanı adayı oldu. 11 Ekim 2020 tarihinde yapılan seçimlerin ilk turunda %32,34 oy oranıyla birinci olarak ikinci olan görevdeki Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile ikinci tura kaldı. 18 Ekim 2020 tarihinde yapılan ikinci turda %51.74 oy oranıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçildi. 23 Ekim 2020 tarihinde 60 yaşında iken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 5. Cumhurbaşkanı olarak göreve başlamıştır.

Kişisel hayatı

Evli ve 2 çocuk babasıdır.