Survivor All Star 2024 kadrosuna dahil olan Ersin Korkut , yarışmaya katılmayacak mı merak ediliyor. Ersin Korkut Survivor'a ne zaman katıldı ve Survivor All Star 2024 kadrosu gündeme geliyor. Survivor All Star 2024'ün ilk yarışmacılarından Ersin Korkut yarışmaya katılıp katılmayacağı araştırılıyor. Ersin Korkut Survivor 2024'de neden katılmayacak ve ne oldu sorularına yanıt aranıyor. Peki, Ersin Korkut Survivor 2024'de neden katılmayacak? Ersin Korkut Survivor'a ne zaman katıldı?

Ersin Korkut Survivor 2024'de katılıyor mu? Ersin Korkut Survivor'a ne zaman katıldı?

Ersin KorkutSurvivor 2024'de neden katılmayacak ve Ersin KorkutSurvivor'a ne zaman katıldı sorularına yanıt aranıyor. 2024 yılında All Star formatıyla ekrana gelecek olan Survivor'ın yeni yarışmacısı oyuncu Ersin Korkut oldu. Survivor All Star 2024 kadrosu merak edilirken Ersin Korkut Survivor 2024 kadrosuna katılmayacak mı gündeme geliyor. Ersin Korkut Survivor 2024'de katılıyor mu? Ersin Korkut Survivor'a ne zaman katıldı? Detaylar haberimizdedir…

ERSİN KORKURT SURVIVOR 2024'DE KATILIYOR MU?

TV8 ekranlarının efsane yarışmalarından Survivor, yeni sezonda All Star bölümleriyle ekrana gelecek. Yarışmanın netleşen son yarışmacısı ise Ersin Korkut oldu.

13,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından All Star kadrosunu açıklayan Acun Ilıcalı, son olarak oyuncu Ersin Korkut'un kadroda olacağını duyurarak "Survivor'ın çabukluğu ve hızıyla ses getiren yıldızlarından Ersin Korkut All Star 2024 kadrosunda. All Star'da Ersin ile beraber olacağımız için çok mutluyuz" dedi.

Başarılı oyuncu Ersin Korkut, 2020 yılında Survivor'da mücadele etmiş ve performansıyla adından söz ettirmişti.

SURVİVOR 2024 KADROSU

Büyük bir merakla beklenen ve yarışmacıların SMS olmadan performansa dayalı eleneceği Survivor All Star 2024'ün kadrosunda Nagihan Karadere, Nihat Altınkaya, Seda Ocak, Sahra Işık, Yasin Obuz, Gizem Memiç, Özgür Tetik, Aleyna Kalaycıoğlu, Ogeday Girişken, Sercan Yıldırım, Damla Can, Turabi, Yiğit Poyraz, Merve Aydın, Nefise Karatay, Doğukan Manço ve Furkan Kızılay yer alacak.