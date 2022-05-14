Ersin Korkut kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? 14 Mayıs Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler konuğu Ersin Korkut kimdir? - Haberler

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ERSİN KORKUT KİMDİR?

Ersin Korkut (d. 8 Kasım 1977, Hakkâri), Türk tiyatro ve sinema sanatçısı.

Ersin Korkut 14 Mayıs Cumartesi 2022 tarihinde Kanal D'de yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olmuştur.

HAYATI VE KARİYERİ

Kürt kökenli olan Korkut, Hakkâri'de doğmuştur. Teyzesinin oğlu olan sinemacı Yılmaz Erdoğan'ın desteğiyle oyunculuğa adımını atmıştır. İstanbul'a gelmeden önce Hakkâri'de taksi şoförlüğü yapmış ardından İstanbul'da bir pizzacıda bulaşıkçı olarak çalışmıştır. Kendi ayakları üzerinde durmak isteyen Ersin Korkut İstanbul'da hiçbir tanıdığını aramamış ancak bir gün, kuzeninin Merter'de bir pizzacıda çalıştığını duyan Yılmaz Erdoğan, Ersin Korkut'u bulmuş ve Beşiktaş Kültür Merkezi'nde yanına, çalışması için çağırmıştır. 2000 yılında BKM'nin çeşitli birimlerinde görev almaya başladı. Bana Bir Şeyhler Oluyor adlı tiyatro oyununun arka kadrosunda çalışırken, oyunda kendisi için uygun bir rol fark etti. Oyunda oynamak isteyen Ersin Korkut'a, Yılmaz Erdoğan Bu işler o kadar kolay değil dese de ben kendime güveniyorum abi diyerek rolü kaptı. Daha sonra Cem Yılmaz ile birlikte Doritos reklamlarında rol almış; canlandırdığı rollerdeki ilginç şivesi ve rol aldığı reklamdaki "Doktor bu ne?" repliği ile tanınmıştır. BKM bünyesinde hazırlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı televizyon programında yer aldı.

Son olarak 16 Şubat 2020 tarihinde başlayan Survivor 2020 yarışmasında yer almış olup, 12 Mayıs 2020 tarihinde sakatlığı nedeniyle yarışmadan çekildiğini duyurulmuştur.

Filmografi

Bir Demet Tiyatro

Organize İşler: 2005 (Film)

Kutsal Damacana (film): 2007 (Film)

Neşeli Hayat: 2009 (Film)

Çok Filim Hareketler Bunlar: 2010 (Film)

Kutsal Damacana: Dracoola: 2011 (Film)

Patron Mutlu Son İstiyor: 2014 (Film)

Bana Bir Şeyler Oluyor: 2003

İçimdeki Ses: 2015 (Film) Yılmaz rolünde

Ekşi Elmalar: 2016

Kolonya Cumhuriyeti: 2017

Organize İşler 2: Sazan Sarmalı: 2019 - Ersin

Feride: 2020

Televizyon programları

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2008-2011 Kanal D - Star TV

Çocuklar Duymasın 2010 (Dizi) Atv

Galip Derviş 2013-2014 (Dizi) Kanal D

Bana Baba Dedi 2015 (Dizi) TV8

Geldim Gördüm Güldüm 2016 Show TV

Dostlar Mahallesi 2017 (Dizi) Kanal D

Survivor 2020 TV8

Çok Güzel Hareketler 2 2020 Kanal D

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