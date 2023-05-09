Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Ersin Kalaycıoğlu hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Ersin Kalaycıoğlu'nun kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Ersin Kalaycıoğlu kimdir? Ersin Kalaycıoğlu kaç yaşında, nereli? Ersin Kalaycıoğlu hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Ersin Kalaycıoğlu hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Ersin Kalaycıoğlu'nun hayatını araştırıyor. Peki, Ersin Kalaycıoğlu kimdir? Ersin Kalaycıoğlu kaç yaşında, nereli? Ersin Kalaycıoğlu hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

ERSİN KALAYCIOĞLU KİMDİR?

Ersin Kalaycıoğlu, (d. 13 Haziran 1951, İstanbul) Türk siyaset bilimci. Siyasal katılma, siyasal temsil ve siyaset biliminde araştırma teknikleri konularında uzmandır.

Yaşamı

1951 yılında İstanbul'da doğdu. 1962 yılında Fındıklı'da Namık Kemal İlkokulu'ndan mezun oldu. Orta okulu İngiliz Lisesi'nde, liseyi Şişli Terakki Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nin Siyasal Bilgiler bölümünde yükseköğrenim gördü. 1973 yılında mezun oldu ve Fullbright Bursu ile ABD'ye gitti. Iowa Üniversitesi'nde siyaset bilimi bölümüne devam ederek 1975'te yüksek lisans, 1977'de doktora programını tamamladı. Doktora tezinde Büyük Millet Meclisi'nde vekillerin seçmenlerin belli konulardaki duyarlılıklarının içinden bazılarını seçerek ön plana çıkarmaları suretiyle temsilî hükümetin çalışmalarını kolaylaştırdıklarını ve uzun dönemde demokrasinin yerleşmesinde etkili olduklarını görgül olarak saptadı.

Akademik meslek yaşamı İstanbul Üniversitesi'nde başladı. 1977-1982 arasında İktisat Fakültesinde görev yaptı. Siyaset bilimci İlter Turan ile birlikte 1978-1980 yılları arasında Türkiye'nin altı bölgesinden seçilmiş 12 köyünde Kırsal Ekonomik Kalkınma Projesinin Siyasi Koşulları üzerine bir araştırmayı yürüttü. 1980-1981 öğretim yılı bahar döneminde Iowa Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. 1982-1984 arasında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesinde çalıştı.

1984-2002 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptı; çeşitli akademik ve idari görevler üstlendi. 1991 yılına kadar Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde, 1991'den itibaren İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde çalıştı. Üniversitenin mali desteğiyle 1984 ve 1988 yıllarında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) nin kurumsallaşması konusundaki araştırmasını tasarladı; araştırmayı 17. ve 18. dönem TBMM'de yürüttü. Yılmaz Esmer ve Hamit Fişek ile birlikte TÜSİAD'ın mali desteğiyle "Türkiye'de Hane Halkının Sosyo-Ekonomik Öncelikleri" araştırmasını hazırlayıp yürüttü ve raporunu yazdı (1986). Üstün Ergüder ve Yılmaz Esmer' le birlikte Türkiye'de Değerler Araştırmasını yürüttü (1990). Aynı araştırmanın 1996 - 1997 yıllarındaki uygulamasını Yılmaz Esmer'le birlikte yürüttü.

2002-2004 yılları arasında Sabancı Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptı. Ali Çarkoğlu ve Üstün Ergüder ile birlikte "Siyasal Katılma ve Seçmen Davranışı"; araştırmasını, (2002) Binnaz Toprak ile birlikte "İş Yaşamı, Üst Yönetim ve Siyasette Kadın"; araştırmasını yürüttü.

2004-2007 yılları arasında ise Işık Üniversitesi'nin rektörü olarak görev yaptı. Ali Çarkoğlu ile birlikte 2006'da Türkiye'de Sosyo-politik Tercihler, Tutumlar ve Eğilimler konulu bir saha araştırmasını, 2007'de seçmen davranışı araştırmasını yürüttü.

Çarkoğlu ile birlikte International Social Survey Program (ISSP)'ın Türkiye araştırmalarını yürüten Kalaycıoğlu, Dindarlık saha araştırmasını (2008-2010) ve Toplumsal Eşitsizlik ve Çevre konulu saha araştırmalarını (2010) tamamladı ve sonuçlarını yayımladı. ISSP'nin 2011 yılı saha taraması olan Sağlık, 2012 Aile ve 2013 Milliyetçilik konulu saha araştırmalarını da Çarkoğlu ile birlikte yürüttü. 2014 - 2019 'da ise "Vatandaşlık" "Hükümetin Rolü" "İşe Yönelim" ve "Dindarlık" çalışmalarını Ali Çarkoğlu ile birlikte yönetti. 2011 yılında Sabancı Üniversitesi Emeritus Öğretim Üyesi oldu.

Bilim Akademisi asli üyesi; Siyasî İlimler Türk Derneği, Türk Sosyal Bilimler Derneği, İstanbul Politikalar Merkezi, International Studies Association, International Political Science Association adlı kuruluşların üyesidir.