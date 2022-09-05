BJK teknik direktörü Ismael, ligin ilk 4 haftasında kaleyi teslim ettiği Ersin Destanoğlu'nu bu karşılaşmada yedek kulübesinde oturttu. Ersin'in yerine kaleye 18 yaşındaki file bekçisi Emre Bilgin geçti. Peki, Ersin Destanoğlu sakat mı? Ersin Destanoğlu neden oynamadı?

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Süper Lig'in 5. haftasında MKE Ankaragücü karşısında oynadıkları maçın ilk 11'inde, geçen haftaya göre sadece kaleci değişikliği yaptı. Peki, Ersin Destanoğlu sakat mı? Ersin Destanoğlu neden oynamadı?

ERSİN DESTANOĞLU SAKAT MI?

Teknik direktör Ismael, ligin ilk 4 haftasında kaleyi teslim ettiği Ersin Destanoğlu'nun yerine Emre Bilgin'e forma verdi. Emre, bu sezon ilk kez siyah beyazlı formayı giydi. Valerien Ismael'in bu tercihi yapma sebebi olarak, kadroda rekabeti arttırmak istediği ileri sürüldü.