Ersin Destanoğlu'nun sözleşmesi ne zaman bitecek? Ersin Destanoğlu ayrılıyor mu? Ersin sözleşmesi ne zaman bitiyor, kontrat imzaladı mı?

Ersin Destanoğlu'nun sözleşmesi ne zaman bitecek? Beşiktaş'ın Ankaragücü ve Başakşehir maçlarında Ersin Destanoğlu yerine Emre Bilgin'in ilk 11'de başlamasının ardından futbolseverler Ersin Destanoğlu ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki, Ersin Destanoğlu ayrılıyor mu? Ersin Destanoğlu'nun sözleşme bitiş tarihi ne? Ersin sözleşmesi ne zaman bitiyor, kontrat imzaladı mı?

Beşiktaş'ta Ankaragücü ve Başakşehir maçlarının ardından Valerien İsmail'in ilk 11 tercihinde Ersin yerine Emre Bilgin'in yer almasının ardından futbolseverler Ersin Destanoğlu'nun neden maçta olmadığı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Beyaz TV yorumcusu Sinan Engin'in, Ersin Destanoğlu'nun Beşiktaş ilesözleşme uzatmadığı yönündeki iddiaların ardından Ersin Destanoğlu'nun sözleşme bitişi merak konusu oldu. Konuya ilişkin sporseverler internette en çok Ersin Destanoğlu'nun sözleşmesi ne zaman bitecek? Ersin Destanoğlu ayrılıyor mu? Ersin Destanoğlu'nun sözleşme bitiş tarihi ne? Ersin sözleşmesi ne zaman bitiyor, kontrat imzaladı mı? sorularını araştırıyor. İşte detaylar;

ERSİN DESTANOĞLU'NUN SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTECEK?

Ersin Destanoğlu'nun Beşiktaş ile olan sözleşmesi 23 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. Sözleşme sonuna kadar karakartal ile sözleşme yenilememesi durumunda başka bir kulüp bonservis ücreti ödemeden Ersin ile sözleşme imzalayabilir.

ERSİN DESTANOĞLU AYRILIYOR MU?

Ersin Destanoğlu'nun son maçlarde yedek kalması ayrılacağı yönündeki tartışmaları beraberinde getirdi. Beyaz TV yorumcusu Sinan Engin'in canlı yayında"Ersin Destanoğlu sözleşme uzatmamış diye bir haber geldi. Sanırım ondan oynatılmıyor." ifadeleri ise tartışmayı alevlendirdi.

Destanoğlu'na Fransız kulüplerinin ilgisi olduğu bilinmekte. Genç file bekçisine şuan için resmi bir teklif gelmiş değil ancak Destanoğlu, Beşiktaş ile sözleşme yenilemezse sezon sonu kulüpten ayrılabilir.

ERSİN DESTANOĞLU'NUN DEĞERİ NE KADAR?

2001 doğumlu genç kalecinin güncel bonservis değeri 10 milyon Euro'dur.