Ersin Destanoğlu neden yok? Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu sakat mı? Ersin Destenoğlu neden yedek kaldı?

Ersin Destanoğlu neden yok? Beşiktaş'ta Ankaragücü deplasmanının ardından Başakşehir mücadelesinde de kalede Ersin Destanoğlu yerine Emre Bilgin'in ilk 11'de başlaması futbolseverlerin dikkatinden kaçmadı. Peki, Ersin Destanoğlu neden yok? Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu sakat mı? Ersin Destenoğlu neden yedek? Ersin Destenoğlu neden yedek kaldı?

Ersin Destanoğlu neden yok? Beşiktaş ile Başakşehir 6. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi. Maçın ilk 11'lerinin açıklanmasının ardından Ankaragücü deplasmanının ardından Başakşehir mücadelesinde de Ersin Destanoğlu'nun yerine kalede Emre Bilgin'in yer alması sporseverlerin dikkatinden kaçmadı. Konuya ilişkin birçok futbolsever internette Ersin Destanoğlu'yla ilgili araştırma yapmaya başladı. Konuya ilişkin internette en çok Ersin Destanoğlu neden yok? Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu sakat mı? Ersin Destenoğlu neden yedek? soruları araştırıldı. İşte Ersin Destanoğlu ile ilgili detaylar;

ERSİN DESTANOĞLU NEDEN YOK?

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'nun hazırlık maçlarından itibaren formunun düşük olmasından dolayı Valerien Ismail'in Emre Bilgin'e ilk 11'de yer verdiği öğrenildi.

Konuya ilişkin Ankaragücü maçı sonrası Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael basın toplantısında, "Özel bir sebebi yok. İki çok iyi genç kaleciye sahibiz. İkisi de aynı kalitede. Emre çok iyi bir kamp geçirdi. Bu forma rekabetini diri tutmak istedik. Beşiktaş'ın her futbolcusunun hazır olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

ERSİN DESTANOĞLU SAKAT MI?

Beşiktaş'ta ilk 11'de Emre Bilgin'in başlamasının ardından Ersin Destanoğlu'nun sakat olup, olmadığı araştırılmakta. Yedek kulübesinde oturan Ersin Destanoğlu'nun bilinen bir sakatlığı mevcut değil.

ERSİN DESTANOĞLU NEDEN YEDEK KALDI?

Ersin Destanoğlu hazırlık maçlarından itibaren formsuz olduğundan dolayı son dönemde yedek kulübesinde yer alıyor.