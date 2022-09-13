Ersin Destanoğlu neden oynamadı? Ersin Destanoğlu niye oynamadı? Ersin Destenoğlu neden ilk 11'de başlamadı?

Ersin Destanoğlu oynamadı? Maçın ilk 11'lerinin açıklanmasının ardından Ankaragücü deplasmanının ardından Başakşehir mücadelesinde de Ersin Destanoğlu'nun yerine kalede Emre Bilgin'in yer alması sporseverlerin dikkatinden kaçmadı. Peki, Ersin Destanoğlu oynamadı? Ersin Destanoğlu niye oynamadı? Ersin Destenoğlu neden ilk 11'de başlamadı?

Beşiktaş'ta Ankaragücü deplasmanının ardından Başakşehir mücadelesinde de kalede Ersin Destanoğlu yerine Emre Bilgin'in ilk 11'de başlaması futbolseverlerin dikkatinden kaçmadı. Mağlubiyetin ardından bazı futbolseverler Ersin Destanoğlu'nun neden bu maçta yedek oturduğu ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Konuya ilişkin internette en çok Ersin Destanoğlu oynamadı? Ersin Destanoğlu niye oynamadı? Ersin Destenoğlu neden ilk 11'de başlamadı? soruları araştırılmaya başlandı. Konuya ilişkin yorumcu Sinan Engin bomba bir iddia ortaya attı. İşte Detaylar.



ERSİN DESTANOĞLU NEDEN OYNAMADI?

ERSİN DESTANOĞLU SAKAT MI?

Beşiktaş'ta ilk 11'de Emre Bilgin'in başlamasının ardından Ersin Destanoğlu'nun sakat olup, olmadığı araştırılmakta. Yedek kulübesinde oturan Ersin Destanoğlu'nun bilinen bir sakatlığı mevcut değil.