Ersin Aka neden öldü, kim öldürdü?

3.Lig takımlarından Çorluspor 1947 Teknik Direktörü Ersin Aka, Muhittin Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi üzerinde uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti.. Peki, Ersin Aka neden öldü, kim öldürdü?

ERSİN AKA NEDEN ÖLDÜ, KİM ÖLDÜRDÜ?

Türkiye 3'üncü Lig ekiplerinden Çorluspor 1947 teknik direktörü Ersin Aka, yürüdüğü sırada, henüz kimliği belirlenmeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırganın tabancasından çıkan kurşunla kanlar içinde yere yığılan Aka, ağır yaralandı. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

Saldırganın tabancasından çıkan kurşunla kanlar içinde yere yığılan Aka, ağır yaralandı. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Aka, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aka, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Silahlı saldırıyı düzenleyen kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.